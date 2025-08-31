El escándalo sexual que involucra a argentinos en el Inter de Porto Alegre: chats, infidelidades y peleas en vestuarios

Mientras el conjunto brasileño atraviesa un complicado momento deportivo, se develó un caso amoroso que tiene a Braian Aguirre y a Alexandro Bernabei como protagonistas.

Hoy 09:51

El Inter de Porto Alegre atraviesa una grave crisis institucional y deportiva tras la aparición de un escándalo sexual que involucra a cuatro futbolistas del plantel, entre ellos los argentinos Braian Aguirre y Alexandro Bernabei, excompañeros en Lanús. El hecho, ocurrido entre julio y agosto de 2025, habría fracturado al vestuario del Colorado y expuesto tensiones internas.

Según el medio brasileño Portal LeoDias, ambos jugadores mantuvieron encuentros clandestinos con la hija de un importante dirigente del club, utilizando sitios remotos y el “modo efímero” de Instagram para evitar rastros. El primer nombre en filtrarse fue el de Bernabei, lateral izquierdo de 24 años, casado y con una hija. El 30 de julio se difundieron chats comprometedores y días después la joven le envió un mensaje a la esposa del jugador, Val Di Pompo, revelando la situación. El 8 de agosto, Bernabei denunció públicamente “un intento de chantaje” y puso sus redes sociales en modo privado.

El 21 de agosto, tras la eliminación de Inter ante Flamengo por los octavos de final de la Copa Libertadores, se confirmó que Aguirre también estaba implicado. El carrilero derecho, de 25 años, habría intercambiado mensajes subidos de tono y concretado encuentros con la joven en su departamento. La protagonista relató que los encuentros eran discretos, pero frecuentes: “Besos, caricias, conversación picante… me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”.

La situación derivó en fuertes tensiones internas. El portal detalló que Wesley, delantero del equipo, habría confrontado duramente a Bernabei por su bajo rendimiento y la exposición mediática, llegando casi a los golpes. Otros futbolistas, incluido el capitán Alan Patrick, tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. “Al menos cinco jugadores debieron separarlos; ambos son titulares y comparten el mismo sector del campo”, añadió el medio tras la derrota ante Cruzeiro, el 23 de agosto.

En lo deportivo, el Inter vive un momento complicado. Eliminado de la Libertadores, ocupa el 13° puesto del Brasileirao, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso directo, aunque igualado en unidades con Atlético Mineiro, que hoy está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El escándalo no solo golpea la intimidad del plantel, sino que amenaza con desestabilizar al equipo en plena lucha por mejorar su posición en la tabla.