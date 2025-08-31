Detuvieron a dos hombres con armas y elementos para faena clandestina en Río Hondo

Ya tenían antecedentes por abigeato. Intentaron huir al ver el móvil policial. Un menor de edad completaba el trío sospechoso.

En la madrugada de este domingo, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 58 de El Charco, departamento Jiménez, que se dirigían a un siniestro vial advirtieron la presencia sospechosa de una camioneta Fiat Toro gris que circulaba por un camino vecinal.

Al notar la presencia policial, los ocupantes del rodado intentaron huir, pero fueron rápidamente demorados. En el vehículo se encontraban Darío Marcelo Espinosa (34 años), Claudio Alejandro Giménez (21 años) y un adolescente.

Elementos secuestrados

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, se hallaron elementos directamente vinculados a la faena clandestina de animales: una carabina calibre 22, nueve cartuchos, tres vainas servidas, cuchillos tipo carniceros, sogas, linternas, pinzas, un hacha y teléfonos celulares, entre otros objetos.

Cabe destacar que los mayores de edad poseen antecedentes por abigeato y detenciones anteriores relacionadas con este tipo de delitos.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, Espinosa y Giménez quedaron aprehendidos acusados del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que el adolescente fue entregado a sus familiares. La camioneta también fue secuestrada de manera preventiva.

Los aprehendidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.