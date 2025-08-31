La fuerte autocrítica de Alessandroni tras el empate con Chacarita: “Hubo partidos que quizás no estuvimos a la altura”

El capitán de Mitre habló tras el 2-2 en San Martín y analizó la campaña del equipo, aunque remarcó que siguen ilusionados en clasificar al Reducido.

Hoy 10:24

Mitre igualó 2-2 ante Chacarita en San Martín y dejó escapar una victoria clave pensando en la clasificación al Reducido. Tras el encuentro, el experimentado volante Juan Alessandroni habló con dureza sobre el presente del equipo, aunque aseguró que la ilusión sigue intacta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue de ida y vuelta, habíamos hecho un buen partido. Lamentablemente nos vamos con un empate que nos duele por cómo se dio y por cómo veníamos pensando en las fechas que quedan”, expresó en declaraciones difundidas por las redes sociales del club.

El mediocampista lamentó la igualdad conseguida por el rival en el tramo final: “Nos faltó aguantar ese último minuto. Estábamos bien, no nos estaban generando peligro, pero nos empataron y nos vamos sin el triunfo que vinimos a buscar”.

Consciente del duro golpe, Alessandroni pidió dar vuelta rápido la página: “Hay que pasar este trago amargo. De local tenemos que ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. La ilusión está mientras tengamos chances matemáticas”.

El volante también hizo una fuerte autocrítica: “Hubo partidos que quizás no estuvimos a la altura de lo que es el club, pero el equipo hoy se brindó al máximo y creo que el hincha se ve reflejado. Intentaremos seguir por este camino hasta donde nos dé”.

El próximo desafío será frente a Defensores de Belgrano, en Roca y Tres de Febrero un duelo decisivo para mantener vivas las esperanzas de ingresar al Reducido.