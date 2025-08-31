Crecen los rumores de un acercamiento: el video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira

Tras una nueva serie de encuentros recientes, el exmanager de la colombiana fue visto en las tribunas del estadio. Los detalles de una posible reconciliación.

Hoy 10:23

Entre charlas, encuentros y paseos, los rumores de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa siguen aumentando con el correr de las semanas. En ese sentido, un nuevo capítulo de esta historia tuvo lugar este sábado cuando el exmanager de la colombiana fue visto disfrutando de su show en las tribunas del estadio GNP de México.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al empresario sentado en su butaca mientras una fan lo filmaba de frente. Incómodo con la situación, de la Rúa solo atinó a observar hacia un costado y llevar su mano a su barbilla, intentando cubrirse. En ese instante, la “Loba” interpretaba la canción “Días de Enero”, generando la euforia del público, el cual utilizaba sus celulares para registrar el momento.

Inmediatamente, los fans se hicieron eco de la situación y celebraron la situación con una serie de mensajes: “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo..” y “Sería lo máximo que estén juntos por siempre”.

Esta no es la primera vez que el empresario asiste a uno de los recitales de la colombiana. Durante su gira por Estados Unidos y Canadá, la presencia de Antonio no pasó inadvertida. Quienes estuvieron en el recinto destacaron que se desplazó con naturalidad entre el equipo técnico y la familia cercana de Shakira, portando una acreditación que lo identificaba como parte del staff y no como simple invitado. Las imágenes sugieren una cercanía renovada entre ambos, a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y por cómo terminó su relación.

Semanas atrás, otro episodio impactó la escena cuando la cantante, junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fueron vistos en un restaurante de Miami en compañía de su expareja, el empresario argentino. El encuentro tuvo lugar durante una visita de Antonio de la Rúa a la ciudad, donde coincidió con la artista y sus hijos. Testigos aseguraron que la reunión transcurrió en un ambiente ameno, sin presencia de cámaras ni atención de medios, y que tanto Shakira como de la Rúa se mostraron enfocados en el bienestar de los pequeños.

A principios de marzo, la participación de la hija de Antonio en el show que la colombiana dio en Buenos Aires aumentó los rumores de acercamiento. Aquella noche, la cantante recibió a su excuñado Aíto de la Rúa, Calu Rivero y la pequeña Zulu.

La encargada de compartir en las redes sociales las fotografías fue Agustina de la Rúa, otra de las hijas de Fernando de la Rúa: en su perfil compartió las imágenes de sus hijas como de su sobrina en el recital, en el que ella también dijo presente. Las adolescentes tuvieron un lugar muy especial en el show de la barranquillera.

Zulu, como dos de las hijas de Agustina, fueron parte de “la manada”, un grupo de fanáticos que en cada país custodia a la “Loba” y hacen su ingreso acompañándola. Los seguidores registraron el momento en el que la cantante entraba al Campo Argentino de Polo al lado de las adolescentes, a quienes tuvo a sus costados, en lo que para muchos parecería ser un nuevo indicio del acercamiento ¿sentimental? que Shakira tendría con Antonito, de quien se desconoce cuál sería su estado sentimental.

Durante su relación, de la Rúa tuvo un papel importante en el desarrollo de la carrera internacional de la artista, acompañando su proyección global y participando en la gestión de su imagen y negocios. Tras su ruptura en 2010, ambos evitaron declaraciones polémicas y solo trascendieron encuentros esporádicos relacionados con asuntos legales y comerciales.