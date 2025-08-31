Los primeros jugadores de la Selección Argentina que llegaron al país para el cierre de las Eliminatorias

Julian Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero ya están en Buenos Aires. El conjunto de Scaloni se alista para los duelos con Venezuela y Ecuador.

Hoy 10:59

La Selección Argentina comenzó a recibir a sus jugadores para afrontar los compromisos ante Venezuela y Ecuador, en la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, una instancia que tendrá un valor especial para Lionel Messi.

En la mañana de este domingo arribaron a Ezeiza Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada (todos del Atlético de Madrid) y Cristian “Cuti” Romero (Tottenham), tras cumplir con sus compromisos en Europa. Se espera que a lo largo del día lleguen más futbolistas para completar el plantel.

Con la delegación reunida, Lionel Scaloni comenzará a definir la formación para el encuentro ante Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, y deberá resolver quién reemplazará al suspendido Enzo Fernández.

El partido ante la Vinotinto será más que especial: Messi confirmó que esta doble fecha será la última por Eliminatorias con la Selección Argentina, por lo que podría significar su despedida oficial de los duelos clasificatorios en el país. Tras enfrentar al equipo de Fernando Batista, la Albiceleste, ya clasificada al Mundial y con el primer puesto asegurado, cerrará su participación ante Ecuador el martes 9 de septiembre como visitante.

Más allá de estos compromisos, el astro rosarino tiene por delante exhibiciones ante Venezuela y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos, la Finalísima frente a España aún pendiente y, por supuesto, el gran objetivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.