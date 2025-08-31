Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 16º
X
País

Fentanilo mortal: la planta de García Furfaro tenía antecedentes de irregularidades sin resolver

Documentos oficiales revelan que HLB Pharma había recibido en 2019 una orden de clausura por graves fallas en la producción de medicamentos.

Hoy 10:33

HLB Pharma, la empresa del empresario Ariel García Furfaro, operó durante años con incumplimientos graves de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), pese a inspecciones y advertencias de la ANMAT que sugerían la clausura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El expediente de mayo de 2019 detectó producción de medicamentos sin autorización, ausencia de jefe de Garantía de Calidad y personal sin formación profesional en la unidad de calidad. Entre las deficiencias señaladas figuraban la calificación de equipos e instrumentos de producción, validación de limpieza y procesos, manejo de desvíos, devoluciones y reclamos, entre otras.

El informe de ANMAT concluyó de manera contundente: “Se sugiere la clausura del establecimiento y prohibición de comercialización y uso en todo el territorio de la República Argentina”, además de un sumario para la empresa y su director técnico, Eduardo Daniel Rodríguez. Sin embargo, la orden nunca se ejecutó y la planta continuó operando.

Estas irregularidades atravesaron diferentes gestiones del Ministerio de Salud, desde Adolfo Rubinstein durante el gobierno de Mauricio Macri, hasta Ginés González García y Carla Vizzotti en la administración de Alberto Fernández. Incluso, las plantas de García Furfaro participaron en gestiones para adquirir vacunas Sputnik durante la pandemia.

La Justicia investiga ahora la contaminación del fentanilo utilizado en hospitales y clínicas, que derivó en cerca de un centenar de muertes y llevó al arresto del empresario por orden del juez Kreplak. La tragedia sanitaria, aunque detonó en la actualidad, tiene antecedentes que muestran años de incumplimientos sin intervención efectiva de las autoridades sanitarias.

TEMAS fentanilo contaminado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactantes imágenes: lluvias y granizo en Choya y Guasayán alteraron la calma de la zona
  2. 2. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
  3. 3. Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. Una estudiante de Lengua y Literatura denunció a un profesor por amenazas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT