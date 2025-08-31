Ingresar
El papa León XIV condenó la “pandemia de armas” tras el tiroteo en una escuela católica en Estados Unidos

Durante la oración del Ángelus, el pontífice pidió el fin de la “lógica de las armas” y recordó a las víctimas del ataque en Minneapolis.

Hoy 10:38

El papa expresó su pesar por la tragedia ocurrida en la Escuela Católica de la Anunciación en Minnesota, donde dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas, instando a la sociedad a apostar por la fraternidad y la cultura del encuentro.

El ataque se produjo cuando una persona vestida de negro ingresó al templo y disparó 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia, para luego quitarse la vida. La atacante fue identificada como Robin Westman, exalumna y exempleada de la escuela, graduada en 2017. Testigos relataron escenas de pánico y niños heridos huyendo de la iglesia.

El pontífice, nacido en Chicago, expresó en inglés su llamado a detener la “pandemia de armas, grandes y pequeñas” que afecta al mundo, y envió un telegrama de condolencias a los afectados por la tragedia, ofreciendo cercanía espiritual.

Además, León XIV reiteró su pedido de alto el fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev, donde murieron al menos 25 personas, incluidos cuatro niños. Subrayó la importancia de renunciar a la lógica de la violencia y emprender el camino de la negociación y la paz, con apoyo internacional.

El papa también reflexionó sobre la vida cotidiana, señalando que muchas veces reduci­mos la existencia a una competición, comparándonos inútilmente y perdiendo la compostura en busca de reconocimiento. “Detenernos a reflexionar es una experiencia de libertad”, afirmó, y destacó que la humildad permite ver más allá de uno mismo y reconocer el valor de cada persona.

Para finalizar, hizo un llamado a que la Iglesia sea un taller de humildad, un espacio donde todos sean bienvenidos y donde la dignidad surja sin necesidad de imponerse ni competir, enfatizando que el servicio y la atención hacia los demás son esenciales para la verdadera grandeza espiritual.

