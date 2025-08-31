Argentina va por el título ante Brasil en la final de la AmeriCup 2025

Tras eliminar a Canadá, el seleccionado argentino de básquet quiere gritar campeón en el clásico sudamericano.

Hoy 11:23

La Selección Argentina de básquet jugará este domingo la gran final de la AmeriCup 2025 frente a Brasil, en busca de un nuevo título continental.

El partido se disputará desde las 21:10 en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua, y será transmitido por TyC Sports y DSports.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni llega al encuentro decisivo tras superar a Canadá en semifinales, con una destacada actuación de su plantel joven, que cuenta con nueve jugadores debutantes en torneos oficiales con la selección mayor. Junto a ellos, figuras como José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan experiencia y liderazgo, tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

La final promete un duelo intenso entre dos potencias históricas del básquet sudamericano. Mientras Argentina busca ratificar su crecimiento y conquistar un nuevo campeonato, Brasil intentará cortar la racha de la Albiceleste en este tipo de torneos y adueñarse del título continental.