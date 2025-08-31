No pudo ser: Argentina cayó ante Brasil en la final de la AmeriCup 2025

El seleccionado argentino de básquet perdió por 55 a 47 en el juego decisivo en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

Argentina se despertó de su sueño y es el subcampeón de la Americup. Fue derrota para la albiceleste por 55 a 47 ante Brasil en un juego de bajísimo nivel.

En un juego muy impreciso de Argentina, Fran Cáffaro fue el goleador con 11 puntos, seguido por 8 de José Vildoza y 7 de Nico Brussino y Gonza Corbalán. En la verdeamarela Yago fue goleador con 14 y le siguió Bruno Caboco con 11.

El arranque del juego tuvo defensas nulas y un intercambio total de puntos. En ese contexto, Brasil se sintió más cómodo corriendo con 9 puntos de Deodato, mientras que la albiceleste buscó penetraciones desde el pick and roll en el eje, con ofensivas de pocos pases. A partir de allí la verdeamarela sacó una ventaja mínima de 16-15.

El segundo parcial tuvo una albiceleste que continuaba con ofensivas de pocos pases y penetraciones ante una defensa brasileña que congestionaba la pintura, y con poco juego en la pintura por un Fernández que se cargó temprano de faltas. Brasil, por su parte, jugó al ritmo de un Yago que manejó las ofensivas y lastimó con triples para darle ventajas de 9 (29-20), además de correr con libertad (8 puntos tras pérdida). Sin embargo, los de Petrovic no aprovecharon su momento y la albiceleste encontró algo de aire con conversiones de Corbalán y Vaulet, pero todo muy forzado y muy impreciso (10/33 de campo y 8 pérdidas), llegando al entretiempo abajo por 31-24.

A la vuelta del descanso largo, Argentina siguió insistindo con el juego de uno por uno sin movilidad en ofensiva y Brasil lo capitalizó cerrado en la pintura, que apostaba con éxito a los cambios y con paciencia en la ofensiva para sacar máxima de 12. Con una buena defensa, los de Prigioni se sostuvieron cerca, pero sin encontrarse en la ofensiva no lograron dar la estocada y cerraron el tercero en desventaja por 42-36.

En los diez minutos finales, Brasil supo manejar con paciencia sus ofensivas y siguió maniatando desde la defensa a una albiceleste que siguió con pocos pases y con nula efectividad de tres puntos, además de sufrir al no tener la referencia en ambos costados de un Juan Fernández disminuido por una lesión de tobillo izquierdo en el primer cuarto. Sin embargo, no se rindieron y desde una defensa zonal y un buen ingreso de Negrete cayeron 5 puntos que le dieron ilusión a los de Prigioni. Pero la albiceleste no logró encontrar los caminos nunca y Brasil terminó quedándose con el título.