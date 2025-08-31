Nico González, a un paso de convertirse en refuerzo del Atlético de Madrid

El diario online español Marca informó que el conjunto de Diego Simeone llegó a un acuerdo contractual con el delantero argentino y que negocia a contrarreloj con Juventus.

Hoy 09:31

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, alcanzó un acuerdo contractual con Nicolás González y negocia con Juventus un préstamo antes del cierre del mercado de pases europeo, el martes 2 de septiembre. La principal traba es respetar las normas del Fair Play Financiero, según informó el diario español Marca.

La Vecchia Signora pretendía cerca de 30 millones de euros por el delantero argentino de 27 años, adquirido a Fiorentina en agosto de 2024 por 38 millones. Sin embargo, el director deportivo del conjunto colchonero, Carlos Brucero, busca una cesión a menos que el club logre vender a un jugador por una cifra similar.

En ese contexto, Conor Gallagher es el principal candidato a emigrar, con interés de Tottenham y otros clubes de la Premier League. Además, Nahuel Molina aparece en el radar de la Serie A, incluida la propia Juventus, aunque el cordobés desea continuar en Madrid.

La operación también depende de la llegada del extremo kosovar Edon Zhegrova a Juventus, procedente de Lille. Según el periodista Fabrizio Romano, el traspaso del kosovar se cerrará solo si González se suma al Colchonero.

El atacante argentino, bicampeón de la Copa América, viaja a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, que disputará la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela (4 de septiembre, en el Monumental) y Ecuador (9 de septiembre, en Guayaquil).

En la actual ventana de pases, Atlético de Madrid gastó 175 millones de euros con incorporaciones como Álex Baena (42 millones), Dávid Hancko (26), Johnny Cardoso (24), Giacomo Raspadori (22), Thiago Almada (21), Mateo Ruggeri (17), Marc Pubill (16), Santiago Mouriño (4) y Juan Musso (3). En contrapartida, el club recaudó 68 millones con las salidas de Samuel Lino, Arthur Vermeeren, Santiago Mouriño, Rodrigo Riquelme y Ángel Correa.