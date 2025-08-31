El santiagueño Julio Cruz fue el encargado de entregarle un premio a Oscar Piastri

El piloto australiano de McLaren recibió el reconocimiento por parte del ex futbolista de River y la Selección Argentina.

Hoy 11:03

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, vivió un fin de semana perfecto en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. El sábado logró la pole position y el domingo se quedó con la victoria, coronando un rendimiento impecable en Zandvoort.

La premiación sabatina tuvo un invitado especial: el exdelantero santiagueño Julio Ricardo Cruz, quien entregó el trofeo principal. Vestido con la camiseta del Inter de Milán, club con el que mantiene un fuerte vínculo y que comparte relación comercial con Pirelli, proveedor oficial de neumáticos de la categoría, “El Jardinero” volvió a brillar ante los flashes.

Cruz es una figura muy valorada en los Países Bajos por su exitoso paso por Feyenoord, donde disputó 111 partidos, marcó 51 goles y conquistó dos títulos locales. Su carrera internacional incluyó pasos por Banfield, River, Bolonia, Inter y Lazio, además de una extensa trayectoria en la Selección argentina, donde jugó 22 partidos bajo la dirección de técnicos como Passarella, Bielsa, Pékerman y Basile.

Debutó en la Albiceleste en 1997, en un polémico partido frente a Bolivia en La Paz, recordado por incidentes insólitos: Cruz recibió un golpe del chofer del seleccionado boliviano tras un cruce con el cuerpo técnico rival. Con el tiempo, el delantero eligió no profundizar sobre aquel episodio.

Más allá de ese hecho aislado, Cruz integró la Copa América 1997, la lista preliminar para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y el Mundial 2006 en Alemania. Su eficacia frente al arco y su recorrido por Europa le dieron reconocimiento internacional, especialmente en clubes como Feyenoord e Inter, donde levantó títulos y se ganó el respeto de la afición.