Javier Milei viajará a Estados Unidos días antes de las elecciones en Buenos Aires

El presidente mantendrá reuniones con empresarios de multinacionales entre el 4 y 5 de septiembre, regresando el sábado previo a los comicios bonaerenses.

La Casa Rosada confirmó la agenda oficial del mandatario, en medio del escándalo de los nuevos audios y la proximidad de las elecciones locales, aunque la composición de la comitiva aún no se definió completamente.

Milei partirá hacia Los Ángeles el 4 de septiembre y al día siguiente se trasladará a Las Vegas para mantener encuentros con un grupo selecto de empresarios internacionales. Tras finalizar estas reuniones, regresará a Argentina el sábado, justo un día antes de los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Voceros oficiales señalaron que la comitiva aún no estaba confirmada. Se especulaba que podría viajar junto a su secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque finalmente no será parte del grupo. También aparecieron como posibles integrantes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

El viaje ocurre en un momento delicado para el Presidente, condicionado por el escándalo de los audios sobre presuntas coimas, y en medio de la incertidumbre sobre la performance electoral de La Libertad Avanza, que según analistas no tendría la fuerza suficiente para superar a Fuerza Patria, la alianza peronismo-kirchnerista, en los comicios bonaerenses.

La cercanía de los comicios y la agenda internacional del mandatario generan expectativas sobre cómo impactará su ausencia en la campaña y en la decisión de los votantes bonaerenses.