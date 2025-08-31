Ingresar
VIDEO: el fuerte choque entre Leclerc y Antonelli que le puso suspenso al GP de Países Bajos

El italiano se pasó en una curva mientras intentaba superar al monegasco y lo terminó tirando afuera de la pista.

Hoy 12:01

El Gran Premio de Países Bajos vivió momentos de tensión tras un fuerte choque entre Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), que provocó la salida del safety car en la parte final de la competencia.

El incidente ocurrió cuando Antonelli, con neumáticos blandos, intentó superar a Leclerc en la curva 3, pero dejó sin espacio al piloto monegasco, quien debió abandonar debido al impacto.

Tras la revisión de los comisarios, Antonelli recibió una penalización de 10 segundos, mientras la carrera retomó su ritmo con suspenso en la definición.

