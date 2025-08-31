Ingresar
Un hombre de edad avanzada perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hoy 12:20

Un hombre de edad avanzada perdió la vida este domingo por la mañana tras ser atropellado en la intersección de avenida Sabattini y Cipriano Perello, en Córdoba capital. Según testigos, el vehículo implicado se dio a la fuga, sin asistir a la víctima, que quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Personal de emergencias constató el fallecimiento en el lugar, mientras que la Policía y la Justicia iniciaron una investigación para recolectar pruebas y localizar cámaras de seguridad que permitan identificar al conductor involucrado.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el responsable. Se esperan novedades en las próximas horas sobre el vehículo implicado y la dinámica del siniestro.

