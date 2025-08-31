Un hombre de edad avanzada perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente.
Un hombre de edad avanzada perdió la vida este domingo por la mañana tras ser atropellado en la intersección de avenida Sabattini y Cipriano Perello, en Córdoba capital. Según testigos, el vehículo implicado se dio a la fuga, sin asistir a la víctima, que quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.
Personal de emergencias constató el fallecimiento en el lugar, mientras que la Policía y la Justicia iniciaron una investigación para recolectar pruebas y localizar cámaras de seguridad que permitan identificar al conductor involucrado.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el responsable. Se esperan novedades en las próximas horas sobre el vehículo implicado y la dinámica del siniestro.