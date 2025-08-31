Colapinto disparó contra Alpine tras su mejor carrera: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

El piloto argentino mostró toda su bronca tras el final del Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras finalizar 11° en el Gran Premio de Países Bajos, sin poder sumar sus primeros puntos de la temporada.

El piloto argentino lanzó duras críticas a su equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”, indicó.

Colapinto expuso que la carrera, marcada por varios accidentes y penalizaciones, representaba una gran oportunidad para sumar puntos, pero las decisiones internas impidieron capitalizarla.

A pesar de la frustración, el joven corredor destacó aspectos positivos de su desempeño: “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento”, señaló.

La tensión entre el piloto y el equipo surge en medio de un fin de semana complicado, en el que Flavio Briatore, jefe del equipo, había cuestionado públicamente la oportunidad de Colapinto en la Fórmula 1, sugiriendo que quizás fue demasiado pronto darle continuidad en la categoría.