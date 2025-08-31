Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 16º
X
Policiales

Un hombre con pedido de captura fue detenido tras chocar su auto contra un poste en Las Termas

El conductor, buscado por un intento de homicidio ocurrido en 2018, fue detenido tras el accidente.

Hoy 12:35

En la mañana de este domingo, un hombre fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. El siniestro ocurrió alrededor de las 09:30 horas sobre la Ruta Provincial Nº 93, en el barrio San Pablo, cuando un Volkswagen Vento impactó contra un poste de luz, provocando daños materiales en el vehículo y la estructura, sin que se registraran personas lesionadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al identificar al conductor, los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 constataron a través del sistema SIFCOP que tenía un pedido de captura vigente vinculado a un caso de homicidio en grado de tentativa ocurrido en 2018 en la misma ciudad.

Por disposición de la fiscal de turno, se procedió a la detención inmediata del individuo, que ahora permanece bajo custodia mientras avanza la investigación correspondiente.

TEMAS Las Termas de Río Hondo Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactantes imágenes: lluvias y granizo en Choya y Guasayán alteraron la calma de la zona
  2. 2. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
  3. 3. Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. Una estudiante de Lengua y Literatura denunció a un profesor por amenazas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT