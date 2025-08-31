Un hombre con pedido de captura fue detenido tras chocar su auto contra un poste en Las Termas

El conductor, buscado por un intento de homicidio ocurrido en 2018, fue detenido tras el accidente.

Hoy 12:35

En la mañana de este domingo, un hombre fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. El siniestro ocurrió alrededor de las 09:30 horas sobre la Ruta Provincial Nº 93, en el barrio San Pablo, cuando un Volkswagen Vento impactó contra un poste de luz, provocando daños materiales en el vehículo y la estructura, sin que se registraran personas lesionadas.

Al identificar al conductor, los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 constataron a través del sistema SIFCOP que tenía un pedido de captura vigente vinculado a un caso de homicidio en grado de tentativa ocurrido en 2018 en la misma ciudad.

Por disposición de la fiscal de turno, se procedió a la detención inmediata del individuo, que ahora permanece bajo custodia mientras avanza la investigación correspondiente.