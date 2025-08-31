Recuperaron una moto con pedido de secuestro tras detectar a un menor circulando en actitud sospechosa

El vehículo estaba vinculado a una causa por robo y fue asegurado por la policía tras un operativo preventivo.

Hoy 12:37

En la noche del sábado, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 3 lograron recuperar un motovehículo con pedido de secuestro vigente, en el marco de un operativo de prevención en la ciudad. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23:40 horas, cuando personal de la División Prevención (D.S.C. Nº 16 Los Flores) realizaba recorridos por avenida Belgrano y Balcarce.

Durante el patrullaje, los policías detectaron a un motociclista en actitud sospechosa, realizando maniobras peligrosas en la vía pública y circulando sin casco ni documentación. Al identificar al conductor, un joven de 17 años, este no pudo acreditar la propiedad del rodado, tratándose de una Honda Wave 110 cc de color negro, que además carecía de dominio colocado y presentaba partes faltantes.

Tras la consulta en el sistema de la División Sustracción de Automotores, se constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente vinculada a una causa por robo en la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 45.

Por disposición de la fiscal de turno, se procedió al secuestro preventivo del rodado, mientras que las investigaciones continúan para determinar al autor del hecho.