VIDEO: el impecable sobrepaso de Franco Colapinto a su compañero Pierre Gasly en el GP de Países Bajos

El piloto realizó una gran maniobra durante la carrera en la que terminó 11º.

Hoy 14:08

Franco Colapinto tuvo su mejor desempeño en la Fórmula 1 al finalizar 11° en el Gran Premio de Países Bajos, tras largar desde el 16° puesto y escalar posiciones gracias a un gran ritmo y un excelente sobrepaso a Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

La maniobra clave ocurrió en la vuelta 7, cuando Colapinto aprovechó el DRS para adelantar de forma limpia a Gasly, que no ofreció resistencia. Sin embargo, vueltas después, el equipo le pidió al piloto argentino que dejara pasar nuevamente a su compañero como parte de la estrategia, una decisión que generó malestar.

El fin de semana estuvo marcado no solo por el regreso de la Fórmula 1, sino también por las duras declaraciones de Flavio Briatore, jefe del equipo, quien cuestionó la continuidad de Colapinto en la categoría, provocando polémica entre los fanáticos.

Pese a terminar cerca de sus primeros puntos, el argentino no ocultó su enojo con Alpine: “No nos ayudamos entre nosotros, era muy fácil hacerme sumar puntos hoy”, disparó tras cruzar la meta.