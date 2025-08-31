Mayans advirtió que “peligra la vida” de Diego Spagnuolo tras el escándalo en la ANDIS

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado cuestionó al Gobierno y sostuvo que el ex funcionario “sabe demasiado” sobre presuntas coimas en el área de discapacidad.

Hoy 14:08

El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue generando repercusiones en el ámbito político. En las últimas horas, el jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional y advirtió que “peligra la vida” del ex funcionario.

“Hay una confesión de un ex alto funcionario del Gobierno que estaba a cargo de la ANDIS. Spagnuolo confiesa lo que pasó. Se trata de una persona muy cercana al presidente Javier Milei, no es una persona que hizo un comentario cualquiera. Hay que cuidarlo, porque sabe mucho”, afirmó Mayans en declaraciones radiales.

El senador señaló además que las acusaciones de presunta corrupción alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, a quien identificó como funcionario de confianza de la hermana del Presidente.

“Para mí terminó el relato. Estamos con el presupuesto de 2023, ahí está la base de corrupción del sistema, tienen gastos a discrecionalidad”, remarcó Mayans, en alusión al esquema de administración de fondos durante la actual gestión.