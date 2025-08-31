Bombazo mundial: Manchester United aceleró para quedarse con el Dibu Martínez

Los Diablos Rojos van por el arquero argentino, quien se quedó fuera del banco en Aston Villa.

Hoy 14:23

Emiliano “Dibu” Martínez podría convertirse en nuevo arquero de Manchester United en las próximas horas, a poco del cierre del mercado de pases europeo. El campeón del mundo con la Selección Argentina no fue al banco de suplentes del Aston Villa en el duelo ante Crystal Palace, lo que alimenta las versiones sobre su inminente salida.

Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias, la dirigencia de los Red Devils busca de manera urgente un arquero para reemplazar al cuestionado André Onana. En la lista de candidatos aparecen Dibu Martínez y Senne Lammens, del Royal Antwerp de Bélgica.

Romano aseguró que el Manchester United ya tiene un acuerdo en términos personales con el arquero argentino, pero aún resta negociar con Aston Villa, que hasta ahora es la principal traba. El mercado cierra el martes 2 de septiembre, por lo que las próximas horas serán decisivas.

Martínez, que ganó el premio The Best al mejor arquero del mundo en 2024 y 2022, es un emblema del Aston Villa, pero podría dar un salto a un gigante europeo que atraviesa una crisis institucional y deportiva tras un papelón histórico en la Carabao Cup.

El marplatense, que se unirá a la Albiceleste el martes para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, podría cambiar de club en pleno auge de su carrera y convertirse en el nuevo guardián del arco de Old Trafford.