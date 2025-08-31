Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan buscando afianzarse en zona de clasificación

El Lobo recibe al Decano en un duelo que promete por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán este lunes desde las 17.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo, con Fabricio Llobet en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

El Tripero buscará volver al triunfo tras dos derrotas consecutivas y recuperar terreno en la lucha por los playoffs. El equipo platense viene de un inicio irregular, con victorias ante Independiente y Godoy Cruz que parecían encaminarlo, pero volvió a caer en sus últimos compromisos. La semana estuvo marcada por la frustrada transferencia de Ivo Mammini al AIK de Suecia, debido a una lesión detectada en la revisación médica. Como nota positiva, Jan Hurtado estará disponible por primera vez en el torneo tras un mes y medio de recuperación.

Por su parte, el Decano, dirigido por Lucas Pusineri, llega en alza después de golear 3-0 a Talleres en el José Fierro y rescatar un empate agónico frente a Sarmiento como visitante. Con cuatro puntos en las últimas dos fechas, el conjunto tucumano busca seguir sumando para afianzarse en los puestos de playoffs y alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla.