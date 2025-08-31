Ingresar
Gimnasia festejó ante Atlético Tucumán y se afianza en zona de clasificación

El Lobo venció al Decano por 1-0 para sumar tres puntos de oro en El Bosque.

Hoy 19:33

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tucumán Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

