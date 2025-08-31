En un duelo para levantar cabeza, Platense y Godoy Cruz cierran la séptima fecha

El Calamar y el Tomba le bajan el telón al séptimo capítulo del Torneo Clausura en Vicente López.

Hoy 06:10

Platense y Godoy Cruz se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Nicolás Lamolina, con Salomé Di Iorio en el VAR, y transmitido por TNT Sports Premium.

El Calamar buscará acercarse a los puestos de playoffs y sumar una nueva victoria, tras haberse impuesto ante San Lorenzo en su última presentación. Con la salida de la dupla Orsi-Gómez, el vigente campeón del fútbol argentino atravesó semanas difíciles, pero el triunfo frente al Ciclón le permitió cortar la mala racha. Luego de no poder jugar ante Independiente por la suspensión del estadio Libertadores de América, necesita sumar para no perder terreno.

Enfrente estará un Godoy Cruz que vive un momento crítico. Lleva diez partidos sin ganar y acumula cinco derrotas consecutivas, resultados que lo dejaron a solo dos puntos del descenso por tabla anual. Además de quedar eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Atlético Mineiro, sufrió la renuncia de Esteban Solari, y la llegada de Walter Ribonetto aún no trajo resultados: cuatro encuentros dirigidos y ninguna victoria.

Ambos equipos llegan urgidos de puntos: Platense para seguir escalando en la Zona A, y Godoy Cruz para cortar la sequía y escapar del fondo de la tabla.