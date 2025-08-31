Ingresar
Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense,

En Vicente López y por la fecha 7, el Tomba venció 3-1 al Calamar. Baldassarra convirtió el tanto del local, mientras que en la visita sumaron al marcador el Indio Fernández, Barreal y Altamira.

Hoy 21:39

En un partido cargado de emociones, Godoy Cruz se impuso por 3-1 ante Platense en Vicente López, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El encuentro comenzó con ritmo intenso y a los 10 minutos Nicolás “Indio” Fernández abrió el marcador con un verdadero golazo para el Tomba. Sin embargo, el panorama se complicó cuando Santino Andino fue expulsado por insultar al árbitro Nicolás Lamolina, dejando a los mendocinos con diez jugadores.

En el complemento, Franco Baldassarra empató para Platense con un cabezazo, pero poco después Daniel Barrea volvió a adelantar a Godoy Cruz. Sobre el final, el arquero Andrés Desábato fue a buscar la igualdad en un córner y, tras fallar, Facundo Altamira liquidó el partido en una contra con el arco vacío.

Con este resultado, Platense y Godoy Cruz suman 6 puntos, ubicándose en el décimo y undécimo puesto, respectivamente, aunque el Calamar aún debe su partido ante Independiente. En la próxima jornada, los dirigidos por Cristian “Kily” González visitarán a Defensa y Justicia el domingo 14 de septiembre a las 20:00, mientras que Godoy Cruz recibirá a Barracas el sábado 13 a las 14:30.

