Polémica frase del gobernador de Corrientes al hablar de Loan: “Lo seguimos buscando como a Nisman”

Gustavo Valdés lanzó una declaración que encendió la polémica tras emitir su voto. La comparación con el caso del fiscal generó revuelo entre los presentes.

Hoy 16:06

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue a votar este mediodía en medio de las elecciones generales provinciales y a la salida le preguntaron por el paradero de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció hace más de un año en la localidad de 9 de julio.

“¿Corrientes sigue buscando a Loan?“, le preguntaron y el funcionario sorprendió con una llamativa respuesta: “La Justicia federal y todos los correntinos lo seguimos buscando como a (al fiscal Alberto) Nisman”.

Loan fue visto por ultima vez el 13 de junio de 2024, cuando estaba con su papá a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, de la localidad de 9 de Julio. Pese a una investigación de meses y varias personas arrestadas, nunca más se supo qué ocurrió con el nene.

El fiscal Alberto Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Le Parc, el 18 de enero de 2015. Ocurrió un día antes de concurrir al Congreso a explicar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA. Nisman nunca estuvo desaparecido.

Por otro lado, Valdés también habló sobre la violencia en el cierre de campaña de La Libertad Avanza, pero le hizo fuertes advertencias al Gobierno: “Es lamentable lo que estamos viendo en la República Argentina. Hemos tenido muchas manifestaciones políticas en la provincia y nunca tuvimos problemas. La violencia emana de Poder Ejecutivo".

El gobernador aclaró que aunque desde el oficialismo nacional le habían pedido que la policía provincial no estuviera durante el cierre de campaña de los libertarios en Corrientes igualmente las fuerzas de seguridad locales actuaron para contener los disturbios del jueves pasado.

Entre los principales candidatos, el oficialismo apostó por Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés. Estará acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. La Libertad Avanza va con candidato propio: el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El dato es que es una de las pocas provincias donde el Gobierno tenga un alfil propio.

Pese a que los libertarios tienen una oferta propia y las principales figuras del gobierno de Javier Milei participaron de la campaña -Karina Milei y Martín Menem estuvieron en el cierre-no es una elección sencilla para ellos. Hay otros candidatos de peso como el exgobernador Horacio Colombi (Encuentro); y el intendente de Paso de los Libres,Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), elegido por el kirchnerismo y apoyado por la propia Cristina Kirchner durante su campaña.

El balotaje provincial tendrá lugar en el caso de que ninguna fórmula para gobernador y vice alcance la mayoría requerida. Según la Constitución provincial, una fórmula será proclamada ganadora si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidos o el 40% con una diferencia mayor al 10% respecto de la siguiente más votada.

Es decir, en caso de que ninguno de los candidatos supere esos números, la Carta Magna prevé una nueva elección entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos. En caso de ser necesario, la segunda vuelta electoral se realizará el 21 de septiembre.