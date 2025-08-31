Ingresar
Locales

Defensa Civil asistió a una familia que perdió todo en el incendio de su vivienda

La Policía investiga si el hecho fue intencional.

Hoy 16:40

En la mañana de este domingo, personal de Defensa Civil de la provincia llegó hasta la ciudad de Añatuya para brindar asistencia urgente a la familia Pérez, del barrio Villa María Ampliación, quienes sufrieron la pérdida total de su vivienda tras un voraz incendio.

El siniestro se registró en la noche del sábado y dejó a una pareja junto a sus dos hijos sin techo, luego de que el fuego consumiera por completo su casa tipo rancho, junto con casi todas sus pertenencias.

Desde el organismo provincial se entregaron módulos alimentarios, colchones, frazadas, prendas de vestir y algunos elementos de mobiliario. Además, se llevó a cabo un relevamiento para coordinar una futura ayuda en la reconstrucción de la vivienda.

Por su parte, efectivos policiales investigan las causas del incendio y no descartan que haya sido un hecho intencional.

