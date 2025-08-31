Ingresar
La Tora sacudió Instagram con un video al borde de la censura

Luego de que se hablara de su separación de Maxi, la ex GH sorprendió con una jugada publicación.

Hoy 17:00

Lucila "La tora" Villar sorprendió en sus redes sociales con un video al borde de la censura que compartió en sus historias de Instagram.

La publicación llamó la atención porque surgió en medio de los rumores de separación de Maxi Appap, el cantante de 18 Kilates.

En el video se la puede ver a La Tora recostada en la cama y posando frente al espejo mientras se grababa con su celular.

Historias Historias

“Perdón Ati (mi vecino) si ves la historia con la música fuerte”, escribió la exparticipante de Gran Hermano para dar cuenta del volumen alto que se escuchaba en su casa durante la noche.

Los rumores de separación circularon luego de que Pepe Ochoa lo contara en la cuenta de X de @elejercitodelam.

“Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más. Luego ampliaré. Separados. C’est fini. Terminó todo”, aseguró él en el tuit que compartió.

Además, en la publicación Ochoa también detalló: “Ella lo dejó a él. Quiere poner foco en su carrera“.

