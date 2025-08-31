Ingresar
Impactante rescate en lancha de 40 pasajeros tras quedar un micro varado por la tormenta de Santa Rosa

El colectivo cayó a una zanja entre Carlos Casares y Pehuajó. Afortunadamente, no hubo heridos.

Hoy 17:59

La tormenta de Santa Rosa golpeó fuerte en el centro del país y dejó escenas dramáticas en la madrugada del domingo. Un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se fue a la banquina y terminó varado en una zanja completamente inundada sobre la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó.

El colectivo, que viajaba rumbo a la localidad de América, quedó empantanado con el agua tapando las ruedas. En medio del caos, unos 40 pasajeros tuvieron que ser rescatados en lancha por los equipos de emergencia, ya que la zona estaba totalmente anegada y no había forma de acceder por tierra.

El chofer del micro contó que la situación se volvió incontrolable por la intensidad de la lluvia y el viento. “Veníamos despacio porque la lluvia era muy intensa y teníamos poca visibilidad. Pero una fuerte ráfaga nos sacó del camino. Ahí decidí frenar porque el clima estaba imposible”, relató a la emisora local Radiomas Deireaux.

Tras morder la banquina, el micro avanzó unos 100 metros y quedó encajado al costado de la ruta, en un sector completamente cubierto de agua.

Por suerte, no hubo heridos ni víctimas fatales. Los pasajeros, tras ser evacuados en lancha, pudieron continuar viaje en otro micro.

