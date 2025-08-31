Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 18º
Cierre de comicios en Corrientes: se esperan resultados a las 21

Con siete fórmulas en competencia, la provincia define al sucesor de Gustavo Valdés.

Hoy 18:39

Las elecciones provinciales en Corrientes cerraron este domingo a las 18 horas con una participación que superó el 60% del padrón en la capital, según informó el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño. La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes.

Hasta el momento, no hay resultados oficiales confirmados. La Junta Electoral de la Provincia informó que los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21 horas en el sitio oficial.

