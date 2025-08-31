Corrientes: el oficialismo asegura que gana en primera vuelta y el peronismo dice que habrá balotaje

Con siete fórmulas en competencia, la provincia define al sucesor de Gustavo Valdés.

Hoy 22:01

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales de Corrientes, donde se eligió Gobernador y Vice, con la particularidad de que se utiliza un sistema que contempla la segunda vuelta electoral. Además, se renuevan 15 de los 30 escaños de la Cámara de Diputados, y 5 de los 15 Senado Provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los principales candidatos, el oficialismo apostó por Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés. Estará acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. La Libertad Avanza va con candidato propio: el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El dato es que es una de las pocas provincias donde el Gobierno tenga un alfil propio.

Al cierre de la votación, el 70% del padrón ya había votado, según fuentes oficiales.

Pese a que los libertarios tienen una oferta propia y las principales figuras del gobierno de Javier Milei participaron de la campaña -Karina Milei y Martín Menem estuvieron en el cierre-no es una elección sencilla para ellos. Hay otros candidatos de peso como el exgobernador Ricardo Colombi (Encuentro); y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), elegido por el kirchnerismo y apoyado por la propia Cristina Kirchner durante su campaña.

En tanto, por el Partido De la Esperanza, se presenta Adriana Vega, acompañada por Andrés Barboza; por el Partido Ahora, Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones; Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López junto al médico Raúl Dal Lago.