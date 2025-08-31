Comercio le ganó a Central Argentino y sacó chapa de candidato en la Zona B

El elenco de Valoy se impuso por 2 a 0 ante el Albo en el marco de 8ª fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:18

Comercio sigue imparable en la Liga Santiagueña de Fútbol y volvió a festejar en casa. Por la octava fecha de la Zona B, correspondiente a la Primera Fase del Torneo Clausura de Primera División, el conjunto capitalino se impuso por 2 a 0 ante Central Argentino y estiró su ventaja en lo más alto de la tabla.

Los goles llegaron en el complemento, a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Silva definió para poner en ventaja al local. Más tarde, a los 39', Jonathan Izurieta amplió la diferencia desde el punto de penal y selló la victoria. El encuentro también tuvo polémicas: en Comercio fue expulsado Walter Aguilar por doble amarilla, mientras que en Central Argentino vio la roja “Chapa” Exequiel en la jugada previa al penal.

Con este triunfo, Comercio alcanza los 20 puntos y se mantiene como único líder de la Zona B. En la próxima fecha, visitará a Defensores de Forres en un duelo clave para seguir estirando su ventaja.

Por su parte, Central Argentino quedó con 7 unidades y buscará recuperarse frente a Mitre en la novena jornada.

En División Reserva, Comercio no pudo hacer valer la localía y cayó 2-0 frente a Central Argentino.

Sportivo Fernández 2-0 Banfield

Unión Santiago 3-0 Independiente de Beltrán

Villa Unión 1-2 Estudiantes

Comercio 2.0 Central Argentino

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago 4-3 Mitre

La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).