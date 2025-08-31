Neuquén: exdiputado demorado por intentar pasar municiones a Chile

Intentaba cruzar la frontera asegurando que no tenía nada para declarar. Aduaneros encontraron munición en su camioneta.

Hoy 18:36

Un exdiputado de Neuquén fue detenido en un paso fronterizo con Chile por Carabineros, quienes descubrieron que intentaba cruzar de país con balas sin declarar.

Se trata de Edgardo Daniel Della Gáspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al exgobernador Omar Gutiérrez. Hay una denuncia formal dentro de la justicia chilena por “presunto contrabando de municiones”.

El hecho ocurrió este viernes a la mañana, cuando personal de Carabineros del Control inspeccionó una camioneta Toyota Hilux color gris proveniente de Neuquén y conducida por el exlegislador en el Paso Internacional Pino Hachado.

Della Gáspera viajaba junto a otras personas y al ser consultados antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje. Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales.

Sin embargo, durante la inspección, los agentes encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con 50 cartuchos sin percutar marca Orbea y calibre .22 largo rifle.

La maniobra le valió una denuncia en la justicia chilena y resultó demorado. Asimismo, por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción.

Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.