Unión Santiago goleó a Independiente de Beltrán y se mantiene como único líder del Clausura

El Tricolor no dejó dudas y se impuso por 3 a 0 ante el Rojo en el marco de la fecha 8 de la Liga Santiagueña. La próxima los de Vergara se miden ante el escolta Sportivo Fernández en un duelo clave por la cima.

Hoy 19:20
Unión Santiago festejo

En una tarde perfecta, Unión Santiago volvió a demostrar su poderío futbolístico y superó por 3 a 0 a Independiente de Beltrán, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona A de la Primera Fase del Torneo Clausura de la Primera División, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. Con este triunfo, el conjunto "Tricolor" reafirma su gran presente y se mantiene en lo más alto de la tabla.

Los goles del partido llegaron en momentos clave: a los 30 minutos del primer tiempo, José Leguizamón abrió el marcador con una gran definición. Antes del descanso, a los 45', Luis Galván estiró la ventaja para que Unión se vaya al vestuario con mayor tranquilidad. Ya en el complemento, a los 8 minutos, Jesús Roldán puso cifras definitivas y desató el festejo local.

Con este triunfo, Unión Santiago llega a 18 puntos, se mantiene como líder absoluto e invicto y la próxima fecha tendrá un compromiso clave como visitante frente a Sportivo Fernández, su escolta. Por su parte, Independiente de Beltrán quedó con 10 unidades, se baja de la pelea y buscará recuperarse cuando reciba a Villa Unión en la novena jornada.

En Reserva ganó Unión Santiago también por 3 a 0.

  • Sportivo Fernández 2-0 Banfield
  • Unión Santiago 3-0 Independiente de Beltrán
  • Villa Unión 1-2 Estudiantes
  • Comercio 2.0 Central Argentino
  • Defensores de Forres vs. Agua y Energía

La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:

  • Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
  • Unión de Beltrán 5-2 Güemes
  • Independiente de Fernández 1-3 Vélez
  • Instituto Santiago 4-3 Mitre

La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).

