Un fuerte terremoto de 6,0 sacudió a Afganistán y hay al menos dos muertos y varios heridos

El sismo golpeó la región del Hindú Kush, cercana a Pakistán. Se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

Hoy 19:04

Un terremoto de magnitud 6,0 golpeó este domingo por la noche la región montañosa del Hindú Kush en el sureste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según información brindada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Alemán de Investigación en Geociencias GFZ. Habría al menos dos personas muertas y varios heridos.

Según informaron autoridades locales, hubo al menos dos personas muertas producto del sismo. Se trataría de dos niños que murieron al desmoronarse el techo de su casa, en la provincia de Nangarhar. Además, se reportaron al menos 15 personas heridas, según informó la agencia AFP.

De acuerdo a medios locales, el sismo también se sintió en países vecinos, incluidos Pakistán, Tajikistan e India.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas Euroasiática e India.

El país ya había tenido un antecedente similar el 7 de octubre de 2023, cuando fue golpeado por un terremoto de magnitud 6,3 seguido de fuertes réplicas. El evento fue considerado el desastre natural más mortífero que afectó a Afganistán en la historia reciente, con unos 4.000 muertos según estimaciones oficiales del gobierno talibán. Sin embargo, la ONU había disentido con ese número y dio una cifra menor, de aproximadamente 1.500.



