La Banda: recuperan un vehículo con pedido de secuestro por defraudación

Efectivos de la División Sustracción de Automotores secuestraron un Volkswagen rojo en pleno recorrido preventivo, tras constatar que registraba un pedido judicial desde fines de agosto.

Hoy 20:05

Un procedimiento policial permitió recuperar en la jornada de hoy un automóvil que contaba con pedido de secuestro vigente por una causa de defraudación en la ciudad de La Banda.

El hallazgo se produjo durante un recorrido preventivo en la intersección de calles Antenor Álvarez y Misiones, donde los efectivos detectaron un vehículo marca Volkswagen de color rojo estacionado. Tras verificar sus datos en el sistema de la DNRPA, se constató que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro solicitado el 25 de agosto por el Ministerio Público Fiscal bandeño.

Minutos después, se presentó en el lugar la mujer que conducía el automóvil, quien manifestó haber adquirido recientemente el vehículo, sin conocer la situación judicial que lo afectaba.

Finalmente, la Unidad Fiscal de La Banda dispuso el secuestro preventivo del rodado y la toma de entrevistas a la actual poseedora, continuando con las actuaciones de rigor.