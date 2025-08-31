Cristina Kirchner: “El fracaso más estrepitoso y trágico del gobierno de Milei está en la macroeconomía”

Desde su departamento en Constitución, la ex presidenta envió un mensaje que se reprodujo en un acto de Fernanda Raverta en Mar del Plata. Cuestionó las políticas libertarias, advirtió sobre la situación de los hogares argentinos y llamó a una reflexión profunda como sociedad.

Hoy 20:16

A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la ex mandataria nacional Cristina Kirchner volvió a involucrarse en la campaña del peronismo al criticar a la actual gestión de Javier Milei y considerar que “el fracaso más estrepitoso y trágico” de esta administración “se está dando en la macroeconomía”.

“Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser Presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión. Y nadie puede hoy decir que cualquiera de ellos no haya fracasado o las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina”, remarcó.

Desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la ex jefa de Estado envió un audio que se reprodujo en un acto que encabezó en Mar del Plata la candidata del frente Fuerza Patria en la quinta sección, Fernanda Raverta.

El evento se realizó desde las 16:00 en el Club AGP, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 800, en pleno centro de la ciudad balnearia, hasta donde se acercaron decenas de militantes.

“Fernanda me contó que este festival es la culminación de una campaña que la pensaron como con un carácter más reflexivo y permítanme decirles que me parece muy bien esto de reflexionar. Necesitamos mucha reflexión los argentinos”, comenzó CFK.

En este sentido, la ex mandataria destacó el video que se proyectó momentos antes en el establecimiento deportivo, con imágenes “sobre Milei, sus insultos, sus brutalidades, sus agresiones y su desgobierno de violencia”.

“La verdad es que son casi cuatro minutos francamente aterradores. Espero que esos talleres los hayan hecho de día y bien temprano porque, si ese video lo ves después de las nueve de la noche, no dormís, seguro”, bromeó.

Cristina Kirchner remarcó “las escenas escatológicas y una casi hasta de pornografía infantil fueron dichas y protagonizadas por Milei mucho antes de que la sociedad votara en las elecciones presidenciales del 2023″.

“Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos? Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto. Y creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad", agregó.

En esta línea, la ex presidenta volvió a cuestionar la gestión libertaria y opinó que “de lo que sí podemos tener hoy y mucha certeza, es del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei”.

“Fracaso que se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía dar cátedra el lunático que tenemos de presidente, cuando concurría como panelista a la tele”, sostuvo.

La dirigente de la oposición señaló, entonces, que “la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida”, los jubilados “tienen que optar por comprar comida o remedios” y los discapacitados están “obligados al suplicio de recorrer kilómetros y kilómetros, arrastrando sus problemáticas y sus adversidades en forma humillante para que no le saquen la pensión”.

“Podría seguir enumerando decenas de microeconomías, de pequeños comerciantes que ven caer a pique sus negocios, de trabajadores de plataformas que han visto cómo han caído los servicios que prestaban, taxistas, remises, Uber, que ya no tienen tantos viajes. Ni que hablar de los Rappi, de los deliverys de la comida que ya la gente casi no pide”, completó.

No obstante, para CFK “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía, esa que Milei decía manejar con solvencia en la tele”, donde se presentaba “como el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“¿Qué hace éste frente al problema de la economía bimonetaria? Primero, la niega en su discurso. Y después, no se le ocurre otra cosa frente a ese escenario real para que los pesos no se le vayan al dólar", agregó.

Por último, Cristina Kirchner argumentó que se trata de “un fracaso anunciado” y advirtió que “de cada crisis la gente sale peor, pero el poder económico sale cada vez más concentrado y más poderoso”.

“Desde acá, en San José 1111, tengo la absoluta certeza de que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país. Y retomar así nuestro rol principal, como ya lo dije en otras oportunidades, de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales”, cerró.

Más temprano, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner publicó en su cuenta de Instagram una foto de su madre junto al cantante Carlos “Indio” Solari, y llamó a votar por Fuerza Patria en las próximas elecciones.

“Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Solo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción”, escribió para acompañar esa imagen.