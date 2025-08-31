La nueva vida de la China y Mauro en Turquía: mostraron su casa y causaron impacto

Todo ocurrió cuando la artista compartió una grabación de su vida en familia.

Hoy 21:18

La China Suárez publicó un video donde dejó ver cómo son sus días con sus hijos en Turquía. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña llegaron a Estambul para reencontrarse con su mamá y con Mauro Icardi, tras pasar dos semanas en la Argentina con sus papás.

Feliz de estar con los nenes, la actriz hizo un compilado de algunos momentos que incluyeron paseos en familia, sol, pileta, comida y más.

Posteo

En uno de los clips se puede ver a Magnolia sentada en el sillón del living jugando con unos muñecos. Pero lo que no pasó inadvertido fue el autorretrato que aparece detrás de la nena, donde se puede ver a la China y a Mauro juntos.

posteos

El detalle no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias. “Qué cuadro más marginal”, opinaron algunos. Mientras otros señalaron que la pintura es un obsequio de unos fanáticos turcos.