Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 15º
X
Espectaculos

La nueva vida de la China y Mauro en Turquía: mostraron su casa y causaron impacto

Todo ocurrió cuando la artista compartió una grabación de su vida en familia.

Hoy 21:18
China Suárez, Mauro Icardi

La China Suárez publicó un video donde dejó ver cómo son sus días con sus hijos en Turquía. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña llegaron a Estambul para reencontrarse con su mamá y con Mauro Icardi, tras pasar dos semanas en la Argentina con sus papás.

Feliz de estar con los nenes, la actriz hizo un compilado de algunos momentos que incluyeron paseos en familia, sol, pileta, comida y más.

Posteo Posteo

En uno de los clips se puede ver a Magnolia sentada en el sillón del living jugando con unos muñecos. Pero lo que no pasó inadvertido fue el autorretrato que aparece detrás de la nena, donde se puede ver a la China y a Mauro juntos.

posteos posteos

El detalle no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias. “Qué cuadro más marginal”, opinaron algunos. Mientras otros señalaron que la pintura es un obsequio de unos fanáticos turcos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca pegó en los momentos justos y volvió a festejar ante Aldosivi con su tercera victoria consecutiva
  2. 2. River se impuso ante San Martín de San Juan en el Monumental y quedó como único líder
  3. 3. Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT