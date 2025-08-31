“Le doy unos $300.000 para que me deje ir”: investigan a un camionero por intento de soborno en Rawson

Hoy 21:31

“Le doy una plata para que me deje ir. Sé que estoy en falta. Le doy unos $300.000 para que me deje ir”. Esa frase fue su cruz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, abrió formalmente una investigación por el delito de cohecho activo en contra de Nicolás Flores Orquezo, un camionero domiciliado en Puerto Madryn, luego de que intentara sobornar a un cabo de la Policía de Chubut para evitar la intervención en un operativo de tránsito.

Según información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, la investigación, solicitada por los representantes de la Fiscalía de Rawson, se extenderá por el plazo legal de seis meses.

El hecho se produjo el pasado 28 de agosto cuando faltaban cinco minutos para las 14, según relató la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo durante la audiencia de apertura. En ese momento, los policías a cargo de un patrullaje preventivo observaron un camión con acoplado y dos camionetas —una Mercedes Benz y una Toyota modelo HIACE— mal estacionados frente a la calle Patagonia al 1300, en la ciudad de Rawson.

La disposición de los vehículos obstruía la circulación y llamó la atención del personal policial.

Al acercarse a los vehículos, los agentes constataron que varias personas estaban trasbordando mercadería del camión hacia las camionetas. Una sargento y un cabo primero de la Policía de Chubut, quienes luego realizarían la denuncia, detectaron que entre los elementos trasladados había frutas y verduras, electrodomésticos y sustancias químicas.

La combinación de alimentos con otros elementos no permitidos derivó en la intervención del personal de Bromatología de la Municipalidad de Rawson, mientras que la ubicación de los vehículos constituía una infracción a la ley de tránsito.

Durante el control de la documentación requerida, Flores Orquezo se acercó al cabo primero y lo apartó del resto de los presentes. En voz baja, le ofreció dinero con el objetivo de eludir la intervención policial.

Según la Fiscalía, el camionero expresó: “Yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos 300.000 mil pesos para que me deje ir”. El policía hizo caso omiso al ofrecimiento y procedió a labrar el acta de infracción correspondiente.

En la audiencia, la fiscal Cárcamo detalló los elementos de prueba recopilados hasta el momento, que incluyen los testimonios de los suboficiales involucrados, las actas de intervención y una grabación de audio realizada durante el procedimiento.

La investigación tiene como agraviada a la Administración Pública y se encuentra bajo la dirección del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

La causa se centra en determinar la responsabilidad de Nicolás Flores Orquezo en el intento de soborno a un funcionario público para eludir la aplicación de la ley de tránsito y otras normativas relacionadas con la correcta manipulación y transporte de mercadería.

Los registros policiales y la documentación presentada durante la audiencia servirán como base para el desarrollo de la investigación judicial.