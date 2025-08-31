Con una foto de Cristina y el Indio Solari, Máximo Kirchner habló de la “proscripción” de la ex presidenta

El líder de La Cámpora vinculó la situación económica con el impedimento a ser candidata de la ex vicepresidente.

Hoy 21:48

Máximo Kirchner, diputado y líder de La Cámpora, publicó una foto en Instagram de Cristina Kirchner junto al Indio Solari, que se habría tomado hace tres años, para hablar de lo que llamó la "proscripción" de la ex presidenta. "Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción", expresó.

A punto de cumplirse 3 años del intento de asesinato que sufrió la también ex vicepresidente, el legislador llamó a sus seguidores a "expresarse en las urnas" en contra del gobierno nacional, al que le criticó la gestión económica y legislativa.

Cristina Kircher cumple prisión domiciliaria por la causa conocida como Vialidad y no pudo presentarse como candidata, como lo había anunciado, en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que el próximo domingo tendrá elecciones de medio término.

Máximo citó la canción de Los Redondos El infierno está encantador esta noche para titular el texto que acompañó la fotografía, a la que también adjuntó un relato del biógrafo del cantante, Marcelo Figueras.

La publicación comenzó con la frase del icónico tema que dice “me voy a comer tu dolor"... , para luego introducir: "Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos".

Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como el jefe de "Los Copitos" en el juicio por el intento de asesinato, le pidió recientemente disculpas a Cristina Kirchner, mientras que Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel afrontan un juicio por aquel hecho.

El líder de La Cámpora eligió abordar aquel hecho con palabras de Carlos Alberto Solari - Indio Solari-, líder de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", escribió.

Y añadió: "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella -por Cristina- aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido".

Luego, Máximo recordó otros ataques hacia la ex jefa de Estado, en los que hizo referencia al ex presidente Mauricio Macri y al actual, Javier Milei.

"El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes".

"Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día", agregó mencionándola como pocas veces con tono de cercanía familiar.

Luego el mensaje adquirió un tono electoral, ya que llamó a votar "a conciencia" el próximo domingo 7 de septiembre, "como si Ella estuviera en la lista".

"Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción", agregó para, en el siguiente renglón, finalizar con que la "instrucción" de Cristina es, para "todos y todas expresarse en las urnas".

Además, la publicación de Máximo Kirchner contiene un texto de Figueras en el que recuerda cómo fue la noche del intento de asesinato a la ex presidenta y cómo, tiempo después, Cristina Kirchner compartió una comida en la casa de Parque Leloir del Indio Solari, donde se habría tomado la foto que publicó el diputado este domingo.

"Los Solari, Máximo Kirchner y yo, como elenco estable", describió el biógrafo, fueron quienes degustarían un guiso de lentejas "a temperatura ideal" en la casa del cantante la noche del intento de magnicidio. Cuenta luego que el hijo mayor de la ex mandataria, en un momento de la noche, recibió un mensaje que decía que "había pasado algo".

"Parece que alguien atentó contra Cristina", comentó Máximo a los presentes, según relató Figueras. Luego, en el extenso texto, el biógrafo del cantante describe "el infierno cuyas puertas se abrieron aquel 1 de septiembre de 2022".