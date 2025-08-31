Una familia volcó su camioneta en la ruta 36: hay un muerto y dos heridos

Ocurrió este mediodía en medio de la tormenta de Santa Rosa. Una mujer y un joven están graves.

Hoy 21:59

Un hombre de 54 años murió este mediodía al despistar y volcar con su camioneta en la ruta 36, en medio de la tormenta Santa Rosa, que azotó esa región de Córdoba.

El accidente ocurrió cuando el asfalto estaba completamente mojado, a la altura del cruce de Altos Fierro.

Fuentes policiales informaron que la víctima Carlos Fabián Roldán perdió el control de su camioneta roja, despistó y volcó sobre la banquina.

En el vehículo también viajaban una mujer de 52 años y un joven de 27, que serían su esposa e hijo. Ambos sufrieron traumatismos y fueron asistidos por el servicio de emergencias, que los trasladó de inmediato al Hospital de Alta Gracia para una mejor atención.

El vuelco fue tan violento que parte de la caja de la camioneta quedó destrozada sobre la ruta y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencias, la Policía y los Bomberos.

Las autoridades investigan las causas del despiste, aunque no descartan que la intensa lluvia y el viento hayan sido factores determinantes en la tragedia.