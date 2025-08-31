Central Argentino confirmó la salida de Juan Pablo Gómez como DT

Tras la derrota ante Comercio, el entrenador dejó su cargo con una gestión marcada por los malos resultados en la Primera Fase del Torneo Clausura.

31/08/2025

La dirigencia de Central Argentino decidió separar a Juan Pablo Gómez de su cargo como director técnico, luego de la caída ante Comercio por la octava fecha de la Zona B. La decisión se da como consecuencia de los resultados negativos acumulados durante su corta gestión.

En su paso por el club, Gómez logró sumar únicamente 7 puntos, producto de 1 victoria, 4 empates y 3 derrotas, cifras que no alcanzaron para mantener al equipo en la pelea por la clasificación. Ahora, Central Argentino deberá buscar un nuevo entrenador que pueda revertir la situación y mejorar el rendimiento del equipo en lo que resta del Torneo Clausura de Primera División.