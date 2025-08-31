Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 13º
X
Somos Deporte

Central Argentino confirmó la salida de Juan Pablo Gómez como DT

Tras la derrota ante Comercio, el entrenador dejó su cargo con una gestión marcada por los malos resultados en la Primera Fase del Torneo Clausura.

31/08/2025

La dirigencia de Central Argentino decidió separar a Juan Pablo Gómez de su cargo como director técnico, luego de la caída ante Comercio por la octava fecha de la Zona B. La decisión se da como consecuencia de los resultados negativos acumulados durante su corta gestión.

En su paso por el club, Gómez logró sumar únicamente 7 puntos, producto de 1 victoria, 4 empates y 3 derrotas, cifras que no alcanzaron para mantener al equipo en la pelea por la clasificación. Ahora, Central Argentino deberá buscar un nuevo entrenador que pueda revertir la situación y mejorar el rendimiento del equipo en lo que resta del Torneo Clausura de Primera División.

TEMAS Club Central Argentino Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Defensa Civil asistió a una familia que perdió todo en el incendio de su vivienda
  2. 2. Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre
  3. 3. Un fuerte terremoto de 6,0 sacudió a Afganistán y hay al menos dos muertos y varios heridos
  4. 4. Golpe al narcotráfico: viajaba con cocaína en un colectivo y la atraparon en Monte Quemado
  5. 5. Juan Pablo Valdés celebró el triunfo: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT