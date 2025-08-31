Tragedia en Neuquén: un bebé murió con signos de haber sido golpeado y apuntan al padre

El menor llegó sin vida al hospital y los padres dijeron que se les había caído, pero la autopsia reveló múltiples golpes. El padre está bajo investigación.

31/08/2025

Una noticia estremeció a toda la provincia de Neuquén: murió un bebé de apenas un mes y la Justicia sospecha que fue asesinado a golpes por su papá.

El dramático hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado, cuando personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) fue a una casa ubicada en la calle Los Olmos, en la localidad de Centenario, ante un pedido desesperado de auxilio.

Al llegar, los médicos constataron que el bebé sufría un paro cardiorrespiratorio y dispusieron su inmediato traslado al hospital Natalio Burd. Pese a los esfuerzos médicos realizados en la guardia, se confirmó su fallecimiento poco después.

Según la información preliminar, la madre del bebé, de 35 años, declaró ante las autoridades que durante la madrugada estaba con su pareja, un hombre de 32, cuando alzó al niño y se le cayó accidentalmente de los brazos. De acuerdo a su versión, en ese momento el niño permaneció consciente y sin signos de dolor.

La mujer indicó que, durante el transcurso de la mañana, el bebé comenzó a mostrar signos de palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el llamado urgente a los servicios de emergencia cerca del mediodía.

El relato hizo dudar al equipo médico y reportaron el caso a las autoridades policiales y judiciales. Una de las primeras disposiciones tuvo relación con el cuerpo del bebé y su traslado a la morgue para realizar una autopsia.

En ese contexto, se conoció en las últimas horas el informe preliminar de la autopsia, que reveló que el bebé de un mes murió como consecuencia de múltiples traumatismos. Con ese resultado, la fiscalía comenzó a trabajar bajo la hipótesis de un homicidio.

En las primeras horas de la investigación, el fiscal de turno, Andrés Azar, había dispuesto la demora preventiva del padre del niño. Al mismo tiempo, se resolvió que los otros dos hijos menores de la pareja quedaran al resguardo de un familiar cercano.

La confirmación de la autopsia modificó el escenario inicial y llevó al Ministerio Público Fiscal a ordenar la detención formal del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Este lunes se prevé la audiencia de formulación de cargos por homicidio, donde podrían sumarse agravantes. Aún no está definido si la madre del bebé enfrentará algún tipo de imputación o si será considerada únicamente como testigo.