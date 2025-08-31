Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre

El cantante de Las Pastillas del Abuelo debía presentarse el 11 de septiembre, pero el recital fue postergado para noviembre. Las entradas ya compradas serán válidas para la nueva fecha.

Hoy 22:11

El esperado recital de Piti Fernández, previsto originalmente para el 11 de septiembre en la ciudad de La Banda, fue reprogramado para el mes de noviembre y se realizará en el reconocido espacio Cayo Coco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la producción informaron que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio. Aquellos que no puedan asistir, podrán solicitar el reintegro en los mismos puntos de venta donde las compraron.

El show forma parte de la gira solista del líder de Las Pastillas del Abuelo, donde repasa parte de su camino como cantautor, al tiempo que le da una nueva vida a los clásicos de la banda que lo llevó a la fama.

La propuesta promete una noche íntima, potente y emotiva, con un recorrido musical que fusiona el rock, el folclore y la canción urbana, sello distintivo de Piti y de su impronta como artista.

Próximamente se anunciará la fecha exacta del recital en noviembre.