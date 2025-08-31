Detuvieron a la mujer que agredió a la Policía durante un operativo en Añatuya

Fue aprehendida tras una orden judicial. Había lesionado a dos efectivos y causado daños en un móvil policial cuando intentaban detener a su hermano, Matías Sosa, alias "Chingolo".
Por disposición de la Justicia, este sábado fue detenida una joven de 28 años, identificada como Gabriela Sosa, quien está acusada de atentado y resistencia a la autoridad durante un procedimiento policial realizado en Añatuya.
El hecho que derivó en su detención ocurrió el día anterior, cuando personal policial se presentó en el barrio San Jorge para detener a su hermano, conocido como "Chingolo", un delincuente con antecedentes en la zona.
Durante el operativo, la mujer agredió físicamente a dos policías y provocó daños en un patrullero, según confirmaron fuentes judiciales. Pese a su actitud violenta, los efectivos evitaron el enfrentamiento directo y solo realizaron un disparo intimidatorio con posta de goma, aunque esto no logró frenar la agresión.
Este sábado, bajo las instrucciones del fiscal auxiliar Dr. Guillermo Farías, se concretó un allanamiento en el mismo barrio con testigos hábiles, donde finalmente fue detenida y trasladada a sede policial para quedar a disposición de la Justicia.