Golpe al narcotráfico: viajaba con cocaína en un colectivo y la atraparon en Monte Quemado

La droga estaba escondida en un doble fondo de dos valijas. Fue descubierta por el perro antinarcóticos "Jasy".

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detectar y secuestrar más de 8 kilos de cocaína que eran transportados por una mujer en un colectivo de larga distancia bajo la modalidad de "tour de compras".

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del domingo sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 471, en el paraje Urutaú, jurisdicción de Monte Quemado.

El colectivo había partido desde Orán, Salta, con destino final en la terminal de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante un control de rutina, los gendarmes inspeccionaron el equipaje con el apoyo del can detector "Jasy", que reaccionó ante dos valijas pertenecientes a una pasajera de nacionalidad boliviana.

Al abrirlas en presencia de testigos, descubrieron que ambas tenían un doble fondo donde se ocultaban cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta color ocre. Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 8 kilos y 480 gramos.

El Juzgado Federal N° 2 intervino de inmediato y ordenó la detención incomunicada de la mujer, además del secuestro de la droga y demás elementos vinculados a la causa.

El procedimiento forma parte de los operativos preventivos que Gendarmería lleva adelante en rutas clave para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.