Detienen a un hombre por causar graves quemaduras a su hijastro de 5 años en Misiones

El niño, de solo 5 años, fue forzado a sentarse sobre un ladrillo caliente como forma de castigo. Estuvo 15 días con quemaduras sin recibir atención médica. El padrastro fue detenido tras una denuncia anónima.

La Policía de Misiones detuvo este domingo en la localidad de San Vicente a un hombre de 23 años acusado de provocarle quemaduras graves a su hijastro de 5 años. La madre del nene también es investigada, ya que el chico hace 15 días que arrastraba esa afección luego de que su padrastro lo obligara a sentarse en un ladrillo caliente para paliar sus problemas urinarios porque así lo había visto en un video de redes sociales.

La intervención policial se inició luego de un llamado telefónico anónimo que alertó a la Comisaría de la Mujer sobre una situación de maltrato infantil.

Al arribar al domicilio, los policías constataron que el pequeño presentaba lesiones compatibles con quemaduras. La madre del niño, de 24 años, relató que su concubino lo había obligado a sentarse sobre un ladrillo caliente siguiendo supuestas “indicaciones de un video de Internet”, con el argumento de que así se solucionaría un problema urinario.

La Policía pudo establecer que el hecho había ocurrido hace unos 15 días y que el menor no había recibido atención médica desde entonces, explicaron fuentes policiales.

Ante tal situación, el niño fue trasladado de inmediato al hospital local, donde confirmaron que presentaba “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Por lo que, los médicos dispusieron su derivación al Instituto del Quemado en Posadas.

Finalmente, el acusado quedó detenido por disposición del magistrado interviniente. A la par, se dio intervención a la Defensoría Oficial, a cargo de Margarita Inés Linder, y al área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, quienes tomarán las medidas correspondientes en resguardo del menor.