Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 11º
X
Locales

La Municipalidad continúa con el cronograma de fumigaciones en barrios capitalinos

Durante toda la semana se desplegarán tareas de prevención contra mosquitos y otros insectos en distintos sectores de la ciudad.

Hoy 01:47

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones previsto para esta semana en el marco de su programa preventivo contra mosquitos y otros insectos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes, las tareas se desarrollarán en los barrios General Paz y Autonomía. El martes será el turno de los barrios John Kennedy, Belén y Santa Rosa de Lima.

El miércoles, las pulverizaciones se realizarán en los barrios Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Villa del Carmen y San José de Flores.

El jueves, el operativo abarcará los barrios Vinalar e Industria, mientras que el viernes está previsto que se trabaje en Smata y Santa Lucía, incluyendo todas sus ampliaciones.

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de mantener limpios los patios y eliminar recipientes que puedan acumular agua para reforzar las medidas de prevención.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Defensa Civil asistió a una familia que perdió todo en el incendio de su vivienda
  2. 2. Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre
  3. 3. Juan Pablo Valdés celebró el triunfo: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”
  4. 4. Un fuerte terremoto de 6,0 sacudió a Afganistán y hay al menos dos muertos y varios heridos
  5. 5. La Municipalidad continúa con el cronograma de fumigaciones en barrios capitalinos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT