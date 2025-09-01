La Municipalidad continúa con el cronograma de fumigaciones en barrios capitalinos

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones previsto para esta semana en el marco de su programa preventivo contra mosquitos y otros insectos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes, las tareas se desarrollarán en los barrios General Paz y Autonomía. El martes será el turno de los barrios John Kennedy, Belén y Santa Rosa de Lima.

El miércoles, las pulverizaciones se realizarán en los barrios Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Villa del Carmen y San José de Flores.

El jueves, el operativo abarcará los barrios Vinalar e Industria, mientras que el viernes está previsto que se trabaje en Smata y Santa Lucía, incluyendo todas sus ampliaciones.

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de mantener limpios los patios y eliminar recipientes que puedan acumular agua para reforzar las medidas de prevención.