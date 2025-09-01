Este lunes abre la convocatoria del 7º Salón Municipal de Artes Visuales

Está destinada a artistas plásticos, sobre obras tridimensionales, esculturas y objetos de cerámica. Habrá premios en efectivo.

Desde la Municipalidad de la Capital abrirán mañana la convocatoria del 7º Salón Municipal de Artes Visuales en Mediano Formato 2025.

"La Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura y ÑAN - Asociación de Artistas Plásticos de Santiago del Estero, organiza el 7º Salón Municipal de Artes Visuales en Mediano Formato 2025, en el que se premiará a las mejores obras originales en la temática Escultura", anunciaron a través de un comunicado.

Aquellas obras que resulten ganadoras recibirán premios por $1.000.000, $750.000 y $500.000 para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, junto a una plaqueta recordatoria.

Las obras deberán ser presentadas en la Casa Argañaraz Alcorta, sita en Libertad 175, a partir de mañana y hasta el viernes 3 de octubre, de lunes a sábado de 9 a 12 y 18 a 21.

Respecto al cronograma del salón, la evaluación de las obras se realizará entre los días 4 y 5 de octubre. El anuncio de premios se llevará a cabo el 6 de octubre, mientras que la inauguración se realizará el viernes 10 del mismo mes.

Bases y condiciones

- Podrán participar en este Salón los artistas visuales que demuestren residencia durante un tiempo continuo no inferior a 3 (tres) años anteriores a la fecha de esta convocatoria en la Provincia de Santiago del Estero.

- Las obras participantes de este Salón deberán corresponder al género de obras tridimensionales (escultura-objeto-cerámica), en la característica de obras originales, no copias, de mediano formato, con temática y técnica libres.

- Las dimensiones de las obras no deberán superar los 120 cm. ni ser inferiores a 50 cm., en cada uno de sus lados (alto, largo o ancho), con un peso máximo de 30 kg. El artista deberá contemplar las condiciones de exposición de su obra, para posibilitar su exhibición. No serán admitidas aquellas que no estén debidamente acondicionadas.

- Cada artista podrá participar con solo 1 (una) obra.

- Los aspirantes al 7º Salón Municipal de Artes Visuales en Mediano Formato 2025 presentarán adjunta a la obra una carpeta tamaño A4 conteniendo la ficha de Inscripción al Salón debidamente completada y firmada; datos personales del autor, procedimiento y fecha de ejecución de la obra y dimensiones de la misma, una fotocopia del documento de identidad y un Curriculum Vitae de 20 líneas como máximo, indicando formación, síntesis de muestras individuales, colectivas, participación en concursos, salones y premios recibidos, respetando ese orden. Los datos tendrán carácter de declaración jurada. No se aceptarán carpetas que no reúnan alguno de los requisitos establecidos.