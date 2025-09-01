Recuperaron una moto robada y comercializada en una zona rural en Añatuya

El rodado fue sustraído de una vivienda particular, y comercializada por ínfima suma en una zona rural.

Hoy 01:53

En horas de la tarde de este domingo, personal policial de la Comisaría 41 de Añatuya, logró recuperar una moto Honda XR 200 que había sido robada en horas de la madrugada desde un domicilio particular del barrio Villa María.

Tras las tareas investigativas, los efectivos recabaron datos del posible autor del ilícito y del destino del rodado.

Fue así que el vehículo fue encontrado en el Paraje Canal Melero, distante a unos 20 km de Añatuya sobre Ruta 21, donde el mismo había sido comercializado por una ínfima suma a un vecino de la localidad de Matará.

Ante la presencia del personal de Investigación de la Comisaría 41 y de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, el comprador reconoció la compra por una suma de 300 mil pesos y brindó la identidad del vendedor.

De este modo el rodado fue recuperado y entregado de forma voluntaria en el mencionado paraje.

La policía continúa trabajando para dar con el paradero del delincuente y esclarecer el hecho.