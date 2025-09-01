Una mañana fresca y con 22ºC de máxima da inicio a septiembre en Santiago del Estero

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos leves de direcciones variables.

Hoy 07:20

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo algo nublado y vientos leves del sector sudoeste.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al sur y luego al este, y una temperatura máxima que alcanzaría los 22ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables y una máxima de 27ºC.

